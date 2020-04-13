Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
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Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel

Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki dev petrol arama platformu, "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

13.04.2020 11:55 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:02
Dev petrol arama platformu 'Scarabeo 9' İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Platformun geçişinde Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait çok sayıda römorkör eşlik ediyor.

Petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

10.30'DA KARADENİZ'DEN GİRİŞ YAPTI

Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" saat 10.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul boğazına giriş yaptı. Bahama Adaları bayraklı platformun İstanbul Boğazından geçişinde Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait 5 römorkör eşlik ediyor.

Petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

GEMİ İSPANYA'YA GİDİYOR

36 bin 863 groston ağırlığındaki, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki dev petrol arama platformunun İspanya'ya gittiği öğrenildi.

Dev petrol arama platformu 'Scarabeo 9' İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

Kaynak: İHA

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