Peruğuna 30 bin euroluk kokain saklayan kaçakçı havaalanında yakalandı

Peruğuna 30 bin euroluk kokain saklayan kaçakçı havaalanında yakalandı

İspanya'nın Barselona kentindeki uluslararası havalimanında gümrük kontrolü sırasında durdurulan Kolombiyalı bir adamın peruğundan yarım kilogram uyuşturucu çıktı

Peruğuna 30 bin euroluk kokain saklayan kaçakçı havaalanında yakalandı

İspanya'nın Barselona kentindeki uluslararası havalimanında gümrük kontrolü sırasında durdurulan Kolombiyalı bir adamın peruğundan yarım kilogram uyuşturucu çıktı.

Bogota-Barselona seferini yapan uçakla kente gelen adamı normalden büyük duran peruğu ve şüpheli hareketleri ele verdi. Polis tarafından durdurulan adamın peruğunun altında 30 bin euro değerinde kokain bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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