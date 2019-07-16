Peruğuna 30 bin euroluk kokain saklayan kaçakçı havaalanında yakalandı

İspanya'nın Barselona kentindeki uluslararası havalimanında gümrük kontrolü sırasında durdurulan Kolombiyalı bir adamın peruğundan yarım kilogram uyuşturucu çıktı.

Bogota-Barselona seferini yapan uçakla kente gelen adamı normalden büyük duran peruğu ve şüpheli hareketleri ele verdi. Polis tarafından durdurulan adamın peruğunun altında 30 bin euro değerinde kokain bulundu. Euronews.com'da Görüntüle