Personele yönelik öz farkındalık eğitimi gerçekleşti DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın ABİGEM DM aracılığıyla düzenlediği "Öz Farkındalık (Kendime Hoş Geldim)" semineri Eğitmen Tuba Karagöz Sever'in sunumuyla Düzce Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleşti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın ABİGEM DM aracılığıyla düzenlediği "Öz Farkındalık (Kendime Hoş Geldim)" semineri Eğitmen Tuba Karagöz Sever'in sunumuyla Düzce Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleşti.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası personeline yönelik gerçekleşen eğitim seminerine Eğitmen Tuba Karagöz Sever'in, bireysel yaşam alanlarını daha verimli hale getirme, performansı arttırma ve pozitif ilişkiler geliştirme bakış açısını kazandırma, öz farkındalığı sağlama, kişisel liderlik sağlama, stresle baş edebilme, duyguları yönetebilme, ifade becerisi gibi konu başlıklarını ele alarak Düzce Ticaret ve Sanayi odası personellerine aktardı. Eğitim semineri, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak personele yönelik uygulamaların ve deneyimlerin paylaşıldığı soru cevap şeklinde devam etti. Eğitim toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA