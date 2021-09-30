Personel Daire Başkanlığı

Başlama Tarihi : 30. 09. 2021 - Bitiş Tarihi : 14. 10. 2021T. C. SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDENÜniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir. Profesör kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyasıDoçent kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası. Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: Dilekçe, özgeçmiş, doktora ya da uzmanlık belgesi 4 takım bilimsel yayın dosyası. Adaylar bilimsel yayın dosyalarının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, diğer nüshalarını elektronik ortamda (taşınabilir bellek) teslim edebilirler. BİRİMİ

Habermetre - Son Dakika Haberleri