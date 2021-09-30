Personel Daire Başkanlığı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Personel Daire Başkanlığı

Habermetre - Haberler | Toplum
Personel Daire Başkanlığı

Başlama Tarihi : 30. 09. 2021 - Bitiş Tarihi : 14. 10. 2021T. C. SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDENÜniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.

Başlama Tarihi : 30. 09. 2021 - Bitiş Tarihi : 14. 10. 2021T. C. SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDENÜniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir. Profesör kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyasıDoçent kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası. Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: Dilekçe, özgeçmiş, doktora ya da uzmanlık belgesi 4 takım bilimsel yayın dosyası. Adaylar bilimsel yayın dosyalarının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, diğer nüshalarını elektronik ortamda (taşınabilir bellek) teslim edebilirler. BİRİMİ

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump Mustafa Şentop Abdullah Öcalan Abdullah Avcı
Magazin Esra Erol Oğuzhan Koç
Spor Mario Balotelli Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Aziz Sancar Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Personel Daire Başkanlığı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 12:06:40. #1.12#