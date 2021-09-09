PERRE ANTİK KENTİ'NDEKİ KAZILARDA SÜTUN VE YAZITLAR BULUNDU
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PERRE ANTİK KENTİ'NDEKİ KAZILARDA SÜTUN VE YAZITLAR BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kenti'nde devam eden kazılarda avlu döşeme alanı ile sütün ve yazıtlar bulundu.

ADIYAMAN'da, Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kenti'nde devam eden kazılarda avlu döşeme alanı ile sütün ve yazıtlar bulundu. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, bölgede 100 gündür süren ve yıl sonuna kadar devam etmesi planlanan kazılarda amaçlarının Perre Antik Kenti'yle ilgili önemli bulgulara ulaşmak olduğunu söyledi.

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden birisi olan ve Roma döneminde de önemini koruyan Örenli Mahallesi'ndeki yerleşim alanlarının bulunduğu bölgede kazı çalışmaları sürüyor. 100 gündür devam eden kazı çalışmasında bir evin avlunun zemin döşemesi ile sütunlar, su kanalları, yazıtlar ile Bizans ve Roma dönemine ait sikkeler ile objeler bulundu.

Kazı çalışmalarında avlu döşeme ve üstü kemer şeklinde sütunlar bulunduğunu belirten Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Buradaki kazının önemi ilk kez Perre Antik Kenti'nin tespit edilen yerleşim alanında çalışma yapılmış olması. Burada yaptığımız kazılar sonucunda mermer taştan yapılmış avlu ile ağırlıkları 400 ile 500 kilo arasında değişen ile su kanalları ortaya çıktı. Kanalların taşlarının üzerinde, hangi atölyeden geldikleriyle ilgili yazıtlar var? dedi.

Bölgenin bir tapınağın alt döşemeleri olduğunun tahmin edildiğini vurgulayan Alkan, 'İlerleyen günlerde devam edecek olan kazılarda yeni ve önemli detaylara ulaşacağımızı düşünüyoruz' diye konuştu.

Bölgede yürütülen çalışmalarda daha önce içlerinde iskeletler bulunan 2 kaya mezar bulunduğunu belirten Alkan, "Bu bölgede doğal şartlar elverdiği sürece yıl sonuna kadar kazı çalışmalarını sürdüreceğiz. Hedefimiz yıl sonuna kadar 2 dönümlük alandaki kazı çalışmalarını tamamlamak. Önümüzdeki yıl ise kazı alanını genişleterek Perre Antik Kenti ve o dönemin tüm izlerini ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz? ifadelerini kullandı.

PERRE ANTİK KENTİ'NDEKİ KAZILARDA SÜTUN VE YAZITLAR BULUNDU
PERRE ANTİK KENTİ'NDEKİ KAZILARDA SÜTUN VE YAZITLAR BULUNDU
PERRE ANTİK KENTİ'NDEKİ KAZILARDA SÜTUN VE YAZITLAR BULUNDU
PERRE ANTİK KENTİ'NDEKİ KAZILARDA SÜTUN VE YAZITLAR BULUNDU
PERRE ANTİK KENTİ'NDEKİ KAZILARDA SÜTUN VE YAZITLAR BULUNDU
PERRE ANTİK KENTİ'NDEKİ KAZILARDA SÜTUN VE YAZITLAR BULUNDU
PERRE ANTİK KENTİ'NDEKİ KAZILARDA SÜTUN VE YAZITLAR BULUNDU
PERRE ANTİK KENTİ'NDEKİ KAZILARDA SÜTUN VE YAZITLAR BULUNDU
PERRE ANTİK KENTİ'NDEKİ KAZILARDA SÜTUN VE YAZITLAR BULUNDU
PERRE ANTİK KENTİ'NDEKİ KAZILARDA SÜTUN VE YAZITLAR BULUNDU
PERRE ANTİK KENTİ'NDEKİ KAZILARDA SÜTUN VE YAZITLAR BULUNDU
PERRE ANTİK KENTİ'NDEKİ KAZILARDA SÜTUN VE YAZITLAR BULUNDU
PERRE ANTİK KENTİ'NDEKİ KAZILARDA SÜTUN VE YAZITLAR BULUNDU
PERRE ANTİK KENTİ'NDEKİ KAZILARDA SÜTUN VE YAZITLAR BULUNDU
PERRE ANTİK KENTİ'NDEKİ KAZILARDA SÜTUN VE YAZITLAR BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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