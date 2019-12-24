"Perihan teyze" 60 yaşında okuma yazma öğrendi, 68'inde şiir kitabı çıkarttı

24.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:20

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, 60 yaşında okuma-yazmayı öğrenen Perihan Beyaz, 68 yaşında çıkarttığı şiir kitabından elde ettiği geliri ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışladı.

İlçeye bağlı Sıyrındı köyünde yaşayan Perihan Beyaz, imkansızlıklar nedeniyle okuma ve yazma öğrenemedi.

Okuma-yazmayı kendi çabalarıyla 60 yaşında öğrenen Beyaz, azmini devam ettirerek dışarıdan ortaokulu bitirdi.

Azmiyle örnek olan Beyaz, okuma-yazma öğrendikten 8 sene sonra şiir kitabı çıkarttı.

Beyaz, şiir kitabından elde ettiği geliri ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışlamak üzere Akıncılar Kaymakamı Tayfun Deli'ye teslim etti.

Okumanın yaşının olmadığını söyleyen Beyaz, "Evde kendi imkamlarımla okuma ve yazmayı öğrendim. Okuma kurslarına katıldım, önce ilkokulu sonrasında ortaokulu dışarıdan bitirdim." dedi.

Şiir yazmaya bir merakının olduğunu anlatan Beyaz, şunları kaydetti:

"Şiirlerimi 'Beyaz Şiirler' adı altında bir kitapta topladım. Editörlüğünü öğretmenlerimiz Şaban Balcı ve Gürkan Çanakcı yaptı. E-kitap olarak yayınlanan şiir kitabımı çıkartarak mutlu oldum. Kitap gelirlerini okuyamayan ihtiyaç sahibi kız çocuklarına vakfettim. Kitabın gelirlerinden elde ettiğim bin 500 lirayı, ilçemizde eğitim gören kız çocuklarına burs olarak verilmesi için kaymakamımıza teslim ettim."

Akıncılar Kaymakam Tayfun Deli ise okuma ve yazma azmini başarıyla yerine getiren Beyaz'ı tebrik ederek, çok duygulandığını ve bu yaşam hikayesinin toplumuzdaki yaşlı-genç herkese örnek olması ve ilham vermesi gerektiğini söyledi.

"Umudun, azmin ve kararlılığın önünde hiçbir engelin duramayacağını bir kez daha gördük" diyen Kaymakam Deli, 63 yaşında okuma yazma öğrenen, 68 yaşında kitap çıkartan Perihan Beyaz'ı tebrik etti.

Kaynak: AA