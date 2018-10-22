Perasis Bilişim, Yenilikçi Firmalar Arasına Girdi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Teknopark'ta faaliyet gösteren Perasis Bilişim Teknolojileri firmasının, Webrazzi Summit 2018 kapsamında yenilikçi 10 firma arasında gösterildiği bildirildi.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da her yıl düzenlenen Webrazzi Summit 2018'de, GAÜN Teknoparkta faaliyet gösteren Perasis Bilişim Teknolojileri firması projesiyle gurur kaynağı oldu.

Perasis Bilişim Teknolojileri kurucu Genel Müdürü Ahmet Bozgeyik, teknoloji alanında pek çok workshop ve panellerin olduğu ve girişim ekosistemine yön veren Webrazzi Summit 2018'de yazılım projesiyle ilk 10 içinde yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Teknolojinin sınırları ortadan kaldırdığı dünyada Gaziantep'ten dünyaya yazılım ihracatını hedef alarak yollarına devam ettiklerini ifade eden Bozgeyik, şunları kaydetti:

"Mobiliys'in, KOBİ'lerin daha sağlıklı bir yapıda faaliyetlerini yürütmeleri için gerekli temel fonksiyonlardan iletişim, koordinasyon ve kontrol yeteneklerini müşteri ilişkileri, teklif süreçleri, faturalama, ödeme takibi ve görev takibi ekseninde tek sistemden takip edebilecekleri bir iş yönetim sistemi. Voluta, insan kaynakları işlemlerini uçtan uca çözmeyi ve bu çözümü mobil ve web üzerinden çok güvenli halde sunmayı hedef alıyor. Voluta ile İnsan kaynakları departmanları işe alımdan emekliliğe kadar tüm süreçleri tek sistem üzerinden yönetebiliyor. Perasis Teknoloji Yazılım olarak hizmet ihracatımızı ve ülke ekonomisine katkısından dolayı ürettiği yazılımları ve bu yazılımlarla ilgili danışmanlık hizmetlerini başta Orta Asya ülkeleri olmak üzere tüm dünyada faaliyet göstermeyi hedeflemektedir."