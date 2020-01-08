: Pentagon yetkilisi: İran, Irak'taki güçlerimizi bilinçli olarak ıskaladı

08.01.2020 19:11 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:18

Bloomberg'e konuşan bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, "22 füzenin atıldığı saldırıda" hiçbir ABD askerinin ölmediğini ve yaralanmadığını, bu yüzden Pentagon'un İran'ın hedefini bilinçli olarak ıskaladığı kanısına vardığını ifade etti.

UZMANLAR FÜZELER "GÜVENİLİR" DEĞİL DEMİŞTİ

Bazı uzmanlar da İran'ın kullandığı füze türünün çok "güvenilir" olmadığını ve hedefini kaza ile ıskalamış olabileceğini belirtti.

80 ABD'Lİ ÖLDÜ İDDİASI IRAK TARAFINDAN YALANLANDI

İran devlet televizyonu sabah saatlerinde saldırıda 80 ABD'linin hayatını kaybettiğini iddia etmişti. Irak daha sonra bu iddiaları yalanladı.

"ÜSLERDE FÜZELERİ DÜŞÜRECEK SİLAHIMIZ YOKTU"

Öte yandan Fox News'a konuşan bir Pentagon yetkilisi, "Üslerde füzeleri düşürecek silahımız olmadığı için İran'ın füzelerini düşüremedik" dedi.

Yetkili, Partiot ve Avenger hava savunma sistemlerinin Orta Doğu'nun diğer bölgelerinde konuşlandırıldığını söylerken, İran'ın Irak'taki üsleri hedef aldığını belirtti. Amerikan askeri varlıklarının çok fazla ülke tarafından istendiğini belirten yetkili, "Talep fazla ama verilecek ürün kısıtlı" dedi.

ABD'YE AİT İKİ ÜS VURULDU

İran, ABD'nin Irak'taki iki üssünü vurdu. Başkent Bağdat yakınlarındaki Ayn el Esad Hava Üssü ve Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'deki Amerikan üssü, İran füzelerinin hedefi oldu.

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DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN AÇIKLAMA

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtildi. Açıklamada, ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafından "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.

TRUMP: HER ŞEY YOLUNDA

ABD Başkanı Trump, İran'ın Amerikan üslerine yönelik saldırısı sonrasında Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Saldırı sonrasında Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi ile bir toplantı yapan Trump, paylaşımında seçtiği ifadelerle rahat bir tavır ortaya koymaya çalıştı.

Konuyla ilgili olarak sabah bir açıklama yapacağını belirten Trump, "Her şey yolunda. İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda. Dünyadaki en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz" ifadelerini kullandı.

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