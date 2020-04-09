ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı
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ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı

ABD merkezli haber kanalı ABC News'in yayınladığı bir raporda Pentagon yetkililerinin, Trump'ı geçtiğimiz kasım ayında koronavirüs tehdidi için uyardığı ortaya çıktı.

09.04.2020 22:25 | Son Güncelleme: 09.04.2020 22:42
ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı

ABC News'in 4 kaynağa dayandırdığı gizli raporda, Trump'ın koronavirüs krizine karşı defalarca uyarıldığı, ancak Trump'ın bu uyarıları dikkate almadığı bilgisi verildi.

RAPOR KASIM AYINDA BEYAZ SARAY'A SUNULMUŞ

"Çin'in Wuhan bölgesinde başlayan bir salgın, hayatı, iş yaşamını değiştiriyor ve nüfusu tehdit ediyor" ifadelerine yer verilen ve Kasım ayında yayımlanan istihbarat raporunun Savunma İstihbarat Teşkilatı, Pentagon ve Beyaz Saray'a birden çok kez sunulduğu açıklandı.

BEYAZ SARAY İDDİALARLA İLGİLİ YORUM YAPMADI

Ulusal Tıbbi İstihbarat Merkezi (NCMI) tarafından detaylandırılan raporda hastalığın ABD'nin Asya'da konuşlu askerleri için ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulandı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi iddialarla ilgili yorum yapmadı. Pentagon ise iddiaları reddederek, böyle bir rapor hazırlanmadığına dair açıklama yaptı.

ABD'de koronavirüs vaka sayısı 456 bin 712'e, ölü sayısı ise 16 bin 261'e yükseldi.

ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı

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ABD merkezli haber kanalı ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı

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