Pentagon'dan İran açıklaması: Trump, müzakereye hala açık

12.01.2020 18:12 | Son Güncelleme: 12.01.2020 18:12

CBS televizyon kanalına konuşan ABD Savunma Bakanı Esper, "Herhangi bir ön koşul olmaksızın yeni bir yola ilerlemek için oturup müzakere etmeye, İran'ın daha normal bir ülke olması için atılacak adımları konuşmaya hazırız" dedi.

ABD-İran gerilimine dair Pentagon'dan "Trump, İran ile 'yeni bir yola ilerlemek' için müzakereye hala açık" açıklaması yapılırken, ABD Başkan Donald Trump Twitter'dan İran'daki protestolarla ilgili tehdit niteliğinde açıklamalarda bulundu.

Trump, "İran liderleri protestocuları öldürmeyin. Binlercesi zaten tarafınızca öldürüldü ya da hapsedildi. Dünya izliyor daha da önemlisi ABD izliyor. İnternetinizi açın ve gazetecilerin serbestçe gezinmesine izin verin. Harika İran halkınızı öldürmeyi bırakın!" dedi.