Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların yeni görüntüleri ortaya çıktı
Pendik'te iki trafik magandasının 7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu otomobile saldırı anıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Gül, "Bu vakayı hiçbir vicdan kabul edemez" dedi.
İstanbul'da hamile kadın ve eşinin trafikte uğradığı saldırıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Pendik D-100 Karayolunda Hasan Sel ve Hüseyin Sel kendilerine yol vermedikleri gerekçesiyle 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu otomobilin önünü kesip saldırıda bulunmuştu.
Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler dün tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne konuldu.
HER ŞEY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Yaşanan o olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, iki aracın durduğu, daha sonra da Hasan ve Hüseyin Sel'in otomobilden indikten sonra Bahçıvan çiftinin araçlarına zarar verdikleri görülüyor.
ADALET BAKANI'NDAN TEPKİ: HİÇBIR VİCDAN KABUL EDEMEZ
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "(Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayı) Bir hanımefendinin araç içerisinde yaşadığı bu vakayı hiçbir vicdan kabul edemez. Nitekim hakim, savcı, yargı makamları da gereğini yapmıştır. Türkiye hukuk devletidir. Kimse kendisini yetkili merciler yerine koymasın" dedi
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Atın müebbet yesin ya, ne uğraşıyorsunuzCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ahh ahh hamileyim 7 aylık 1 Allahın kulu yer vermiyor otobüslerde hiç biryerde neden bahsediyorsunuz insanlardan soğudum ki bundan önce yaşkllı hamile çocuklu herkese yer verirdim yazık insanlık öldü.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kadına merhametin yokmu senin? Nası müslümansın sen? Demek ki değilsin. Ulan biz erkegin yanında kadına bakmaya cekinirdik yasını basını almısın terbiyesiz. Hep duzmecesınız hem. Iyı kı Internet var grduk sızı. Turk polısını rabbim esirgesın kuvvetlerideCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Merhametsiz ve vandal adamların tehdit, mala zarar verme ve ceninin hayatına kastetmelerinden kötü örnekliklerinden ve nefret suçundan ceza almaları gerekir. .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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RUHSATSIZ SİLAH DA VAR BU İKİ MAGANDA DA2 Yayından Kaldır