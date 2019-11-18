Pendik'te 12 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı

18.11.2019 00:26 | Son Güncelleme: 18.11.2019 00:56

İstanbul Pendik'te iki şahsın 12 yaşındaki erkek çocuğu önce taciz edip sonra arabaya bindirip kaçırmaya çalıştığı iddiası ortalığı karıştırdı. Şüpheliler polis tarafından yakalanırken, vatandaşlar şüpheli şahıslara saldırdı.

OLAY YERİNDEN KAÇMAK İSTEDİLER

İddiaya göre olay, Çamçeşme Mahallesi Seher Sokak'ta 2 şahsın 12 yaşındaki erkek çocuğu taciz etmesi ile gerçekleşti. Alkollü olduğu öğrenilen iki şahıs 12 yaşındaki erkek çocuğu taciz edip arabaya bindirmeye çalışması esnasında vatandaşlar durumu fark etti. Şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaşmak istedi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Höyük Sokak'ta kıstırılan 2 şahsı vatandaşlar yakalayıp dövmeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. İki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Yaşanan gerginlik ise anbean kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA