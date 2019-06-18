Pendik'te, sevgilisini öldürüp intihar eden adam kamerada

Pendik'te kız arkadaşını öldürdükten sonra intihar eden şahsın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şahsın kız arkadaşını öldürdükten sonra binadan dışarı çıktığı, dışarıda bir süre alkol aldıktan sonra elinde poşetle yeniden binaya giriş yaptığı görülüyor.

KÖTÜ KOKULAR DEHŞETİ ORTAYA ÇIKARDI

Pendik'de lüks sitede dehşet yaşanmış, kız arkadaşı Firdevs. S'yi öldüren Yalçın K. ardından intihar etmişti. Olay daireden kötü kokular gelmesi sonucu iki gün sonra ortaya çıkmıştı.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA ALKOL ALIP OLAY YERİNE GERİ DÖNDÜ

Yaşanan dehşetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şahıs kız arkadaşını öldürdükten sonra binadan dışarı çıkıyor. Dışarıda alkol aldığı öğrenilen şahıs ardından elinde poşetle binaya tekrar giriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA