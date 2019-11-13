Sınava girmek istemeyen genç kız, okulun ikinci katından kendini boşluğa bıraktı

13.11.2019 13:00 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:20

Pendik'te lise öğrencisi genç kız, okulda yapılan sınava girmek istemeyince kendisini 2. kattan boşluğa bıraktı.

Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde bir lisede gerçekleşen olayda, iddiaya göre 10. sınıf öğrencisi N.K., okulda yapılacak olan sınava girmek istemedi. Genç kız, sınava girmemek için kendisini okulun 2. katından aşağı attı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Okuldaki görevlilerin bildirmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekibi sevk edildi. Vücudunda kırıklar oluşan genç kız, ambulansa bindirilerek Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genç kızın hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA