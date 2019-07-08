Hamile kadına ve eşine trafikte dehşeti yaşatan magandalar adliyeye sevk edildi

İstanbul'da E-5 otoyolu Pendik mevkiinde sürücü Yunus Emre Bahçıvan ve 7 aylık hamile eşi Ayfer Bahçıvan'a trafikte korku dolu anlar yaşatan Hasan Sel ile Hüseyin Sel, polis merkezinde verdikleri ifadenin ardından adliyeye sevk edildi.

MAGANDALARIN KİMLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul, Pendik'te yol verme tartışması yaşadığı otomobilin önünü kesen iki maganda, içinde hamile kadının bulunduğu aracın şoför kapısını açamayınca aynasını kırmış ve ardından kaputuna çıkıp tekmelemişti.O magandalardan birinin ünlü baklavacı Hasan Sel, yanındaki kişinin ise Hüseyin Sel olduğu ortaya çıktı.Hasan Sel'in milyonlarca liralık sermayeli farklı sektörlerde şirketlerinin sahibi olduğu kaydedildi.

SEYİDOĞLU GIDA'DAN AÇIKLAMA

Seyidoğlu Gıda, sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan "Hamile Kadını Darp Eden Trafik Magandaları Seyidoğlu'nun sahibi çıktı" haberleriyle ilgili, "Haberlerde ve sosyal medya paylaşımlarında adı geçen şahısların markamızla ve kurumumuzla hiçbir bir bağlantısı yoktur" açıklamasında bulundu.

Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan "Hamile Kadını Darp Eden Trafik Magandaları Seyidoğlu'nun sahibi çıktı" başlıklı haberlere yönelik Seyidoğlu Gıda'dan açıklama geldi.

ADI GEÇEN ŞAHISLAR HERHANGİ BİR GÖREVDE BULUNMUYOR

Haberlerin ve paylaşımların Seyidoğlu markası ve kurumla hiçbir bağlantısının bulunmadığı belirtilen açıklamada, sosyal medya paylaşımlarında adı geçen H.S. ve ağabeyi H.S. isimli şahısların da Seyidoğlu şirketinde çalışmadığı ve herhangi bir görevde yer almadığı kaydedildi.

"İSİM BENZERLİĞİ DIŞINDA HİÇBİR BAĞLANTILARI YOKTUR"

Söz konusu şahısların İstanbul Pendik'te faaliyet gösteren bir baklava dükkanının sahipleri olduğu belirtilen açıklamada, "Bizim Seyidoğlu Markamızla isim benzerliği dışında hiçbir bağlantıları ne geçmişte ne de bugün olmamıştır. Bu isim benzerliği nedeniyle sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde markamızın saygınlığını karalayan haber siteleri ve kişiler için yasal başvurumuzu başlatmış olup, hamile bir kadını darp edecek hiçbir şahısın bizim kurumumuzda çalışamayacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz. Yaşanan bilgi kirliği ve isim benzerliği sonucu böyle vahim bir vakada markamızın adının bilinçsizce ve bilgisizce anılmasından büyük üzüntü duyduk" denildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Pendik'te D-100 karayolunda emniyet şeridinde seyreden bir araç trafik polisini görünce direksiyonu araçların üzerine kırdı ancak normal şeridinde seyreden bir araç trafik magandalarına yol vermedi. Bunun üzerine iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sürmesi üzerine arkadan gelen araçta bulunan iki kişi yol vermeyen araçtaki çiftin önünü kesti. Sürücüyü araçtan indirmek isteyen iki maganda aracın şoför kapısını açamayınca önce aracın aynasını kırdı ardından aracın kaputuna çıkıp tekmeleyerek büyük zarar verdi. Olay büyük tepki çekti. Hamile kadının 'polisi arıyorum' uyarılarına aldırış etmeyen '07 BSS 76' araç plakalı magandalar daha sonra gözden kayboldu.

Sürücü ve hamile eşine dehşeti yaşatan Seydioğlu Baklava'nın sahibi Hasan Sel ve Hüseyin Sel ifade vermek üzere Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelmişti.

Kaynak: İHA