PENDİK'TE GÜPEGÜNDÜZ ADAM ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Haberler
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PENDİK'TE GÜPEGÜNDÜZ ADAM ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

PENDİK'te 24 yaşındaki Murat Kırca'yı sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - PENDİK'te 24 yaşındaki Murat Kırca'yı sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği öğrenilen cinayetin şüphelilerinden Yunus S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin olaydan sonra motosikletle kaçma anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Pendik, Sülüntepe mahallesinde 12 Eylül 2021 tarihinde saat 13.00'te meydana gelen olay görgü şahitlerinin ifadelerine göre şöyle gelişti; Motosikletle olay yerine gelen iki kişi, yolda yürüyen Murat Kırca'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevreden yetişenler tarafından hastaneye kaldırılan Murat Kırca hayatını kaybetti.

POLİS ŞÜPHELİLERİ TESPİT ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerden İbrahim Ç., Pendik, Kurtköy mahallesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Daha önceden 7 kez polis tarafından gözaltına alındığı tespit edilen İbrahim Ç. poliste verdiği ifadesinde diğer şüpheli Yunus S. ile motosikletle olay yerine gittiklerini anlattı. Burada yolda yürüyen Murat Kırca'yı gördüklerini anlatan İbrahim Ç., Yunus Ç.'nin tabancasını çıkarıp ateş ederek Murat Kırca'yı öldürdüğünü söyledi. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği öğrenildi.

ATEŞ EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis sürdürdüğü operasyonda olayda silah kullanan şüpheli Yunus Ç.'yi gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin daha önceden 17 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüphelilerden İbrahim Ç.'ye adli kontrol hükümlerince ev hapsi verilirken, diğer şüpheli Yunus Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelilerin olaydan sonra motosikletle kaçma anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

PENDİK'TE GÜPEGÜNDÜZ ADAM ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

PENDİK'TE GÜPEGÜNDÜZ ADAM ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

PENDİK'TE GÜPEGÜNDÜZ ADAM ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

PENDİK'TE GÜPEGÜNDÜZ ADAM ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

PENDİK'TE GÜPEGÜNDÜZ ADAM ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

PENDİK'TE GÜPEGÜNDÜZ ADAM ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
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