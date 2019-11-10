Pendik'te düğüne giden 3 kişiye silahlı saldırı 1 ölü, 2 yaralı

10.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:03

İstanbul Pendik'te saat 12.30 sıralarında Kavakpınar Mahallesi Yeni Asır Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, silahlı 3 saldırgan bir sokak düğününe gelen 3 davetliyi düğün alanın yakınında ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Şüpheliler olay yerinden yaya olarak uzaklaşırken yaralılar ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahlı saldırıda başından yaralanan Şenol Kara kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ayaklarından yaralanan Murat ve İlyas Kara'nın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

HASTANEDE ARBEDE YAŞANDI

Yaralıların kaldırıldığı hastanede, hastane personeli ve yaralı yakınları arasında arbede yaşandı. Hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

SALDIRGANLAR GÖZALTINDA

Polis 3 saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Polisin olaya ilişkin incelemesi devam ediyor.

Kaynak: DHA