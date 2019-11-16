Pendik'te 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan vahşetin altından kız isteme meselesi çıktı
İstanbul Pendik'te bir kişi markete ardından da üstündeki daire pompalı tüfekle ateş açtı. Aynı aileden 3 kişinin öldüğü saldırının kız isteme meselesi nedeniyle gerçekleştiği ortaya çıktı.
İstanbul Pendik'te silahlı saldırıya uğrayan aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
MARKETTEN ÜST KATTAKİ DAİREYE ÇIKTI
Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi'ndeki bir markete gelen saldırgan, pompalı tüfekle ateş açtı. Burada bir kişiyi vuran saldırgan daha sonra üst kattaki daireye çıkarak ateş etti. Saldırıda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 1 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
ÖFKELİ KALABALIK LİNÇ ETMEK İSTEDİ
Olayın duyulmasının ardından ailenin yakınları ve vatandaşlar bina önünde toplanmaya başladı. Çevik kuvvet ekipleri bina çevresinde önlem alırken, polis saldırganı apartmanda gözaltına aldı. Ekipler, bir süre apartmanda beklettiği saldırganı, zırhlı polis aracıyla Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Bu sırada vatandaşlar, araca su şişeleri ve taş attı. Olay yeri inceleme ekiplerinin market ve dairede çalışmaları sürüyor.
KIZ İSTEME MESELESİ
Saldırının sebebinin kız isteme meselesi olduğu belirtiliyor. Zanlının aileyle daha önce de birçok kez tartışığı öğrenildi. Zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.