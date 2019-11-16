Pendik'te 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan vahşetin altından kız isteme meselesi çıktı

16.11.2019 13:47 | Son Güncelleme: 16.11.2019 13:51

İstanbul Pendik'te silahlı saldırıya uğrayan aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

MARKETTEN ÜST KATTAKİ DAİREYE ÇIKTI

Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi'ndeki bir markete gelen saldırgan, pompalı tüfekle ateş açtı. Burada bir kişiyi vuran saldırgan daha sonra üst kattaki daireye çıkarak ateş etti. Saldırıda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 1 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÖFKELİ KALABALIK LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Olayın duyulmasının ardından ailenin yakınları ve vatandaşlar bina önünde toplanmaya başladı. Çevik kuvvet ekipleri bina çevresinde önlem alırken, polis saldırganı apartmanda gözaltına aldı. Ekipler, bir süre apartmanda beklettiği saldırganı, zırhlı polis aracıyla Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Bu sırada vatandaşlar, araca su şişeleri ve taş attı. Olay yeri inceleme ekiplerinin market ve dairede çalışmaları sürüyor.

KIZ İSTEME MESELESİ

Saldırının sebebinin kız isteme meselesi olduğu belirtiliyor. Zanlının aileyle daha önce de birçok kez tartışığı öğrenildi. Zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.