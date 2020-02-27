Metro istasyonundaki sapığın ifadesi ortaya çıktı: Bir anlık gafletle cinsel organımı çıkardım
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Metro istasyonundaki sapığın ifadesi ortaya çıktı: Bir anlık gafletle cinsel organımı çıkardım

İstanbul Pendik'te metro istasyonun merdivenlerinde takip ettiği genç kıza cinsel organını gösteren şüpheli, emniyetteki ifadesinde "Bayana adres sordum. Bana adresi tarif etti. Daha sonra bir anlık gafletle cinsel organımı çıkardım" dedi.

27.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:48
Metro istasyonundaki sapığın ifadesi ortaya çıktı: Bir anlık gafletle cinsel organımı çıkardım

'te metro istasyonunun çıkışında bir kıza cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınan M.D., "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan tutuklandı.

Dün gece Pendik metro istasyonunun çıkışında takip ettiği genç kıza cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınan M.D., emniyet sorgusunun ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

"BİR ANLIK GAFLETLE CİNSEL ORGANIMI ÇIKARDIM"

M.D., savcılık sorgusunun ardından, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemedeki sorgusunda, 10 yıldır dışarıda yatıp kalktığını belirterek, "Psikolojim bozuktur. Bayana adres sordum. Bana adresi tarif etti. Daha sonra bir anlık gafletle cinsel organımı çıkardım. Bayanın eline dokunmak istedim. Ancak bağırınca korkarak merdivenlerden aşağıya doğru kaçmaya başladım. Yaptığım için çok pişmanım" dedi.

TUTUKLANDI

Mahkeme M.D.'nin, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Metro istasyonundaki sapığın ifadesi ortaya çıktı: Bir anlık gafletle cinsel organımı çıkardım
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