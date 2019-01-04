Pendik'te Yük Gemisinde Korkutan Yangın! Ekipler Alevlere Müdahale Ediyor

İstanbul Pendik açıklarında bir yük gemisi alev alev yandı. Alevlere teslim olan gemideki söndürme çalışmaları devam ediyor.

DENİZ POLİSİ VE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ ÇEVREDE ÖNLEM ALDI

Pendik'te sabahın ilk ışıklarıyla alevlerin yükseldiği görülen gemiye söndürme çalışmaları ile müdahale edilirken, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Gemide başlayan ve sebebi henüz belirlenemeyen yangını söndürme çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: DHA