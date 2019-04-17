Otelin Penceresine Çıkan Kadını Görenler, Cep Telefonuna Sarılıp Canlı Yayın Yaptı
Adana'da, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle otelin 4'üncü katında intihar girişiminde bulunan kadını, olay yerine gelen polis ikna etti. Yüreklerin ağza geldiği anlarda, bazı vatandaşların cep telefonlarına sarılıp sosyal medya üzerinden canlı yayın yapması pes dedirtti.
Adana'da bir otelin 4'üncü katında pencereye çıkıp, intihar girişiminde bulunan kadını görenlerin, cep telefonlarına sarılıp sosyal medya üzerinden canlı yayın yapması dikkat çekti. Uzun süre pencereden sarkan kadın, polisin ikna çabaları sonucu intihar girişimden vazgeçti.
Olay, saat 19.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'ndeki otelde meydana geldi. Otelin 4'üncü katında pencereden sarkan kadını görenler, durumu polise bildirdi. Otele gelen polis, kadını ikna etmek için uzun süre dil döktü.
CADDEDEN GEÇENLER CEP TELEFONUYLA ÇEKİP CANLI YAYIN YAPTI
Polislerin ikna çabası sürerken, kadının atlaması muhtemel noktaya, itfaiye ekipleri tarafından hava yastığı açılarak önlem alındı. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddeden geçen bazı kişilerin cep telefonuna sarılıp, olay anını sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınladığı görüldü.
KALABALIKTAN "BACIM ATLAMA" SESLERİ YÜKSELDİ
Polisin uzaklaştırmakta güçlük çektiği yaklaşık 200 kişilik meraklı kabalıktan bazı kişiler, bir yandan da "Bacım atlama diyerek" genç kadını ikna etmeye çalıştı.
POLİSİN İKNA ÇABALARI SONRASI ATLAMAKTAN VAZGEÇTİ
Polisin bir saati aşkın süren ikna çabası sonucu ismi açıklanmayan kadın, eyleminden vazgeçti. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan kadının, eşiyle yaşadığı sorunlar neden intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
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şovmen bunlar yaa herkesin sıkıntısı var iyi o zaman her sıkıntısı olan bi damın tepesine çıkıp atlasın ne güzel valla gündemi meşgul etmekten başka bişey değil gerizekalılarCevap Yaz Yayından Kaldır
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anlamadığım şey kadının eşiyle arasında sorun var. inthar etmek içinde akşamın bir saati otel odasında kendini atmaya çalışıyor. otellerde diyorlardı ki gel bizim 4. kat boş intihar et. ne işin var kızım otel odalarında.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ADANAYA KURBAN OL SEN..İNŞAALLAH SEN TSUNAMİNİN İÇİNDE HELAK OLURSUN..@ULUDAĞ 1326Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bu devrin en büyük iki hastalıgı var: toplum ya ateizme yöneliyor yada münafıklıga yöneliyor.dört dörtlük insan bulmak çok zor.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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orası neresı kıCevap Yaz Yayından Kaldır