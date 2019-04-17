Otelin Penceresine Çıkan Kadını Görenler, Cep Telefonuna Sarılıp Canlı Yayın Yaptı

Adana'da bir otelin 4'üncü katında pencereye çıkıp, intihar girişiminde bulunan kadını görenlerin, cep telefonlarına sarılıp sosyal medya üzerinden canlı yayın yapması dikkat çekti. Uzun süre pencereden sarkan kadın, polisin ikna çabaları sonucu intihar girişimden vazgeçti.

Olay, saat 19.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'ndeki otelde meydana geldi. Otelin 4'üncü katında pencereden sarkan kadını görenler, durumu polise bildirdi. Otele gelen polis, kadını ikna etmek için uzun süre dil döktü.

CADDEDEN GEÇENLER CEP TELEFONUYLA ÇEKİP CANLI YAYIN YAPTI

Polislerin ikna çabası sürerken, kadının atlaması muhtemel noktaya, itfaiye ekipleri tarafından hava yastığı açılarak önlem alındı. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddeden geçen bazı kişilerin cep telefonuna sarılıp, olay anını sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınladığı görüldü.

KALABALIKTAN "BACIM ATLAMA" SESLERİ YÜKSELDİ

Polisin uzaklaştırmakta güçlük çektiği yaklaşık 200 kişilik meraklı kabalıktan bazı kişiler, bir yandan da "Bacım atlama diyerek" genç kadını ikna etmeye çalıştı.

POLİSİN İKNA ÇABALARI SONRASI ATLAMAKTAN VAZGEÇTİ

Polisin bir saati aşkın süren ikna çabası sonucu ismi açıklanmayan kadın, eyleminden vazgeçti. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan kadının, eşiyle yaşadığı sorunlar neden intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA