Pencereden girdikleri evden para çalan 2 hırsız tutuklandı
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Pencereden girdikleri evden para çalan 2 hırsız tutuklandı

22.02.2021 22:49 | Son Güncelleme: 22.02.2021 22:53
Pencereden girdikleri evden para çalan 2 hırsız tutuklandı

SAMSUN'da T.K.'ya (55) ait köy evinin penceresinden içeri giren iki hırsız, yatak odasında gizlenmiş 8 bin TL para ve ziynet eşyalarını çaldı.

SAMSUN'da T.K.'ya (55) ait köy evinin penceresinden içeri giren iki hırsız, yatak odasında gizlenmiş 8 bin TL para ve ziynet eşyalarını çaldı. Polisin takibi sonucu kimlikleri belirlenen K.T. (22) ve A.Ü. (23) yakalanarak gözaltına alındı. 

Olay, 8 Şubat günü sabah saatlerinde Ayvacık ilçesi Keskinoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. T.K. isimli kadın, yatak odasına gizlediği 8 bin TL ve ziynet eşyalarının çalındığını fark ederek polise haber verdi. Olay yerine gelen Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Polis ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin K.T. ve A.Ü. olduğunu belirledi. 

'PİŞMANIZ' DEDİLER, TUTUKLANDILAR

Olaydan yaklaşık iki hafta sonra düzenlenen operasyonla gözaltına alınan iki şüpheli, polise verdikleri ifadesinde pişman olduklarını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.T. ve A.Ü., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polis ekiplerince ele geçirilen çalıntı malzemeler ise T.K.'ya teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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