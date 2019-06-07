Pençe Harekatı'nda terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı kapsamında, tespit edilen terör örgütü PKK'ya ait mağara ve sığınaklarda çok sayıda mühimmat, EYP düzenekleri, EYP yapımında kullanılan malzemeler ile gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi" denildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, terör örgütü PKK'nın inlerinden iki tanesinin imha edildiği anlar ile ATAK helikopterlerinin gece operasyonu görüntüleri de yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ınkuzeyindeki Pençe Harekatı başarıyla devam ediyor. Harekatta, terör örgütü PKK'ya ait iki mağara ve kadın teröristlertarafından kullanıldığı anlaşılan sığınak tespit edildi.

Teröristlerin kullandığı mağara ve sığınaklarda 470 adet 12,7milimetrelik mühimmat, kullanıma hazır durumda 10 EYP düzeneği, iki çuval EYPiçin hazırlanmış pil blokları, 34 fünye, patlayıcı yapımında kullanılabilecek 4varil amonyum nitrat, 6 el telsizi, 10 gaz maskesi, 48 jelikan (20 litrelik)benzin, güç kaynağı 3 akü, çok sayıda jeneratör kablosu, iki paratoner, 300 metrebakır tel, 650 metre elektrik kablosu, bir çanta sıhhiye malzemesi ile örgütsel dokümanın yanında çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ayrıca araziye saklanmış 10 kutu (toplam 400 adet) 14,5 milimetrelikdoçka mühimmatı bulundu. Malzemeler, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmhaTimi (METİ) tarafından kontrollü patlamayla imha edilerek kullanılmaz halegetirildi. Öte yandan Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde, terör örgütü PKK'nın inlerinden iki tanesinin imha edildiği anlar ile ile ATAK helikopterlerinin gece operasyonu görüntüleri de yer aldı.