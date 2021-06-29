Pena nedir? Pena ne işe yarar?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pena nedir? Pena ne işe yarar?

Pena nedir? Pena ne işe yarar?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Pena kelimesini günlük hayatınızda duymuşsunuzdur. Müzik alanında kullanılan kelime olan pena, anlamı bilmeyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Pena nedir? Pena ne işe yarar?

İtalyanca kökenli olan pena kelimesi, son günlerde anlamı sıkça aratılan kelimeler arasında. Müzik alanında kullanılan kelime olan pena, anlamı bilmeyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Pena nedir? Pena ne işe yarar? Detaylar haberimizde!

PENA NEDİR?

Pena, gitar veya mandolin gibi telli çalgıları çalmaya yarayan çoğunlukla fildişi, mika, kemik, boynuz ya da plastik gibi malzemelerden yapılan çalma aracı, çalgıçtır.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde taş, pirinç ve hatta bağa (kaplumbağa kabuğundan yapılmış) penalara rastlamak mümkündür.

PENA NE İŞE YARAR?

Pena, telli çalgıların daha hızlı ve kolay bir şekilde çalınabilmesi için kullanılır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Lütfü Türkkan Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Elmas Metin Oktay Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pena nedir? Pena ne işe yarar? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 14:27:45. #1.14#

title