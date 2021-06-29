Pena nedir? Pena ne işe yarar?

Pena kelimesini günlük hayatınızda duymuşsunuzdur. Müzik alanında kullanılan kelime olan pena, anlamı bilmeyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Pena nedir? Pena ne işe yarar?

İtalyanca kökenli olan pena kelimesi, son günlerde anlamı sıkça aratılan kelimeler arasında. Müzik alanında kullanılan kelime olan pena, anlamı bilmeyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Pena nedir? Pena ne işe yarar? Detaylar haberimizde!

PENA NEDİR?

Pena, gitar veya mandolin gibi telli çalgıları çalmaya yarayan çoğunlukla fildişi, mika, kemik, boynuz ya da plastik gibi malzemelerden yapılan çalma aracı, çalgıçtır.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde taş, pirinç ve hatta bağa (kaplumbağa kabuğundan yapılmış) penalara rastlamak mümkündür.

PENA NE İŞE YARAR?

Pena, telli çalgıların daha hızlı ve kolay bir şekilde çalınabilmesi için kullanılır.