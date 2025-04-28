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Peker Açıkalın'ın son hali olay oldu! Peker Açıkalın ne hastası?

Peker Açıkalın'ın son hali olay oldu! Peker Açıkalın ne hastası?
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Bir dönemin sevilen oyuncularından Peker Açıkalın, son görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu. Peki, Peker Açıkalın'a ne oldu? Peker Açıkalın, ne hastası, sağlık durumu nasıl? İşte detaylar…

Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Peker Açıkalın, uzun bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu. Son günlerde ortaya çıkan güncel görüntüleri ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayranları, ünlü oyuncunun değişimi karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, sağlık durumuna ilişkin birçok iddia da gündeme geldi. Peki, Peker Açıkalın'a ne oldu? Peker Açıkalın'ın sağlık durumu nasıl? İşte, Peker Açıkalın'ın son hali ve hakkında merak edilen tüm detaylar…

PEKER AÇIKALIN'A NE OLDU, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen oyuncularından Peker Açıkalın, son günlerde sağlık durumu nedeniyle yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada yayılan iddialara göre ünlü oyuncunun beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği öne sürüldü. Ancak Peker Açıkalın, bu iddiaları bizzat yalanladı.

Peker Açıkalın'ın son hali olay oldu! Peker Açıkalın ne hastası?Peker Açıkalın ne hastası

Doktoruyla birlikte yaptığı açıklamada, "Yalan yanlış haberlere inanmayın. Sağlığım yerinde, konuşmamda ve yürümemde herhangi bir problem yok." ifadelerini kullanan Açıkalın, hayranlarına rahatlatıcı bir mesaj verdi.

Öte yandan, Peker Açıkalın hastane odasından yaptığı bir paylaşımda damarlarının bulunamadığını ve bu nedenle iğneyle müdahale edildiğini esprili bir dille anlattı. Bu paylaşım, hayranları arasında kısa süreli bir endişe yaratsa da, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşte, Peker Açıkalın'ın son hali ve o paylaşımları…

Peker Açıkalın'ın son hali olay oldu! Peker Açıkalın ne hastası?

Peker Açıkalın'ın son hali olay oldu! Peker Açıkalın ne hastası?

Peker Açıkalın'ın son hali olay oldu! Peker Açıkalın ne hastası?

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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