Pekcan: "e-ticarette güvenli alışverişi temin ve teşvik etmeye özen gösteriyoruz"
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Pekcan: "e-ticarette güvenli alışverişi temin ve teşvik etmeye özen gösteriyoruz"

17.03.2021 13:30 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:42

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 23. ve 24. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 23. ve 24. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'ne katıldı. (3)

"Bakanlık olarak TOBB ile birlikte yürüttüğümüz 'Güven Damgası' uygulaması ile gerekse e-ticaret sitelerini, bakanlığımızın elektronik ticaret bilgi sistemi ETBİS'e kaydetmek suretiyle e-ticarette güvenli alışverişi temin ve teşvik etmeye özen gösteriyoruz"

"(2. el cep piyasası) Cep telefonları ve tabletlerin belirli bir standartta yenilenmesi ve sertifikalı ve garantili bir şekilde tekrar satışa sunulması amacıyla yenilenmiş ürünlerin satışı hakkında yönetmeliği de yürürlüğe koymuş bulunuyoruz"

Pekcan: 'e-ticarette güvenli alışverişi temin ve teşvik etmeye özen gösteriyoruz'
Pekcan: 'e-ticarette güvenli alışverişi temin ve teşvik etmeye özen gösteriyoruz'
Pekcan: 'e-ticarette güvenli alışverişi temin ve teşvik etmeye özen gösteriyoruz'
Pekcan: 'e-ticarette güvenli alışverişi temin ve teşvik etmeye özen gösteriyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu

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