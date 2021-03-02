Pegasus Hava Yolları 7 Mayıs'ta İstanbul Sabiha Gökçen-Iğdır seferlerine başlayacak

Pegasus Hava Yolları, 7 Mayıs'tan itibaren İstanbul Sabiha Gökçen ile Iğdır arasında karşılıklı seferlere başlayacak.

Pegasus Hava Yolları, 7 Mayıs'tan itibaren İstanbul Sabiha Gökçen ile Iğdır arasında karşılıklı seferlere başlayacak.

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen'den Iğdır'a haftanın 3 günü düzenlenecek seferlerin ilki 7 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

Pegasus'un Iğdır uçuşları İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na salı, cuma ve pazar günleri 14.40'ta, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise yine aynı günler 17.20'de yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ