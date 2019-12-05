Pearl Harbor Tersanesi'nde silahlı saldırı

05.12.2019 04:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 04:50

ABD'deki Pearl Harbor Tersanesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Hawaii eyaletindeki Pearl Harbor-Hickam Üssü'ndeki tersanede silahlı saldırı yaşandı.

Saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu belirtilirken, ölü ve yaralı sayısına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Polisin olaya müdahale ettiği ve bölgeye girişlerin kapatıldığı da belirtildi.

Kaynak: AA