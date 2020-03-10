Pazar esnafı, sokağa Survivor parkuru kurarak yarışma düzenledi Pazarcılık yapan esnaf, yayınlandığı ilk günden bu yan oyunları ve yarışmacılarıyla sık sık gündeme gelen Survivor'daki parkurları canlandırdı. Pazarcıların performansı ve davranışları ise izleyenleri kahkahaya boğdu.

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı her bölümünde değişen ilginç parkurlarıyla gündemden düşmeyen Survivor, pazarcıların eğlencesi oldu. Bir grup pazarcı, sokağa oyun parkuru kurarak yarıştı. Bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayınlayan pazarcılara kısa sürede yorum yağdı.

SURVIVOR'U PAZARA TAŞIDILAR

İstanbul'da bir semt pazarında tezgah açan gençler, sokak arasına pazarcı tezgahlarından oyun parkurları kurdu. Zorlu parkuru tamamlayan gençler, yanlarında duran birer kasa limonu ise tartı kefenin içine atarak oyunu tamamlandı. Yarışı kazanan genç, Survivor'daki yarışmacılar gibi sevinirken kaybeden kişi de sinirlenerek düzeneği yıktı. Öte yandan yarışmayı sunan kişinin Acun Ilıcalı maskesi takması ise herkesi kahkahaya boğdu.

Pazarcılar Suvivor macerası ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Pazarcıların performansına binlerce beğeni aldı.