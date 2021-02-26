Payitaht Abdülhamid nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi ilde, ilçede, semtte yapılıyor? Dizideki saray ve konak nerede?

Ekranların sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'in nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Payitaht Abdülhamid dizisi nerede çekiliyor? Payitaht Abdülhamid hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Payitaht Abdülhamid dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.

TRT 1'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'in nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Payitaht Abdülhamidnerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Payitaht Abdülhamid nerede çekiliyor? Payitaht Abdülhamid klinik nerede?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ekranların sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid Kocaeli İzmit şehrinde yer alan Seka Film Platosu'nda çekilmektedir. Ek olarak bazı sahnelerinin çekimleri ise Yalova ve İstanbul'daki tarihi mekanlarda yapılmaktadır.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Payitaht Abdülhamid dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD OYUNCULARI

II. Abdülhamid : Bülent İnal

Bidâr Kadınefendi : Özlem Conker

Mahmud Paşa : Hakan Boyav

Tahsin Paşa : Bahadır Yenişehirlioğlu

Şehzade Abdülkadir : Can Sipahi

Theodor Herzl : Saygın Soysal

Naime Sultan : Duygu Gürcan

Prens Sabahaddin : Kaan Turgut

Melike (Ahsen) : Ezgi Eyüboğlu

Fehime Sultan : Elif Özkul

Hatice Sultan : Gözde Kaya

Emanuel Karasu : Ali Nuri Türkoğlu

Ahmet Celalettin Paşa : Cem Uçan

David Grun : Şakir Güler