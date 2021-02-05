Payitaht Abdülhamid dizisi nerede çekiliyor, saray nerede? Payitaht Abdülhamid hangi şehirde, ilçede, semtte çekiliyor?
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Payitaht Abdülhamid dizisi nerede çekiliyor, saray nerede? Payitaht Abdülhamid hangi şehirde, ilçede, semtte çekiliyor?

05.02.2021 22:19 | Son Güncelleme: 05.02.2021 22:23
Payitaht Abdülhamid dizisi nerede çekiliyor, saray nerede? Payitaht Abdülhamid hangi şehirde, ilçede, semtte çekiliyor?

Ekranların sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'in nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Payitaht Abdülhamid dizisi nerede çekiliyor? Payitaht Abdülhamid hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Payitaht Abdülhamid dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.

TRT 1'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'in nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Payitaht Abdülhamidnerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Payitaht Abdülhamid nerede çekiliyor? Payitaht Abdülhamid klinik nerede?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ekranların sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid Kocaeli İzmit şehrinde yer alan Seka Film Platosu'nda çekilmektedir. Ek olarak bazı sahnelerinin çekimleri ise Yalova ve İstanbul'daki tarihi mekanlarda yapılmaktadır.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Payitaht Abdülhamid dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.

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