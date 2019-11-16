Patronunun isteği üzerine anne ve babasının mezarını açıp kemiklerini çıkaran adam gözaltına alındı

16.11.2019 18:28 | Son Güncelleme: 16.11.2019 18:45

Güney Afrika'da bir adam, gece anne ve babasının mezarlarını açıp kemiklerini çıkardığı için tutuklandı. Mozambique, şehrinde meydana gelen olayda tutuklanan adam, patronun kendisine daha önce hastalık geçirmemiş insan kemiği getirmesi karşılığında kendisine bir motosiklet ve nakit 3000 dolar vereceğini söylemesinden sonra gece aile mezarlığına gidip anne, babası ve amcasının kemiklerini çıkardı.

GÖZALTINA ALINDI

Anne baba ve amcasının kemiklerini çıkardıktan sonra motosiklet karşılığı vereceği patronunun buluşmaya gittiğini patronu orada olmayınca etraftakilerin dikkati üzerine olay yerine gelen polis adamın elinde bulunan çanta içinde kemikler olduğunu görünce adamı gözaltına aldı.