Patlayan klima motoru duvar yıktı: 1 yaralı

Mersin'in Anamur ilçesinde klima motoru patlayan apartman dairesinde büyük hasar oluşurken, yıkılan bölümden düşen ev sahibi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi Memurlar Sitesi'ndeki apartmanda, Sevim Tufan'a ait direk üstündeki birinci katta bulunan evin camla kapatılan balkondaki klima motoru patladı.

Patlamanın etkisiyle evin bazı duvarları yıkılırken, camları da kırıldı. Olay sırasında evde bulanan ve yıkılan bölümden düşen Tufan ağır yaralandı.

Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla il merkezine sevk edildi.

Bu arada olay sırasında karşı binadaki bir ev ile park halindeki bir otomobilin de camları kırıldı.

İtfaiye, polis ve cumhuriyet savcısı evde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA