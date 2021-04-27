Patlamada yaralanan işçi, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti (2)
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Patlamada yaralanan işçi, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti (2)

Patlamada yaralanan işçi, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti (2)
Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI - Haberler | Güncel

TOPRAĞA VERİLDİKocaeli'nin Körfez ilçesinde döküm fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Mesut Tunç, son yolculuğuna uğurlandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde döküm fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Mesut Tunç, son yolculuğuna uğurlandı. Körfez Bağdat Camii'nde kılınan cenaze namazında yoğunluk nedeniyle cami önündeki cadde ulaşıma kapatılarak, saf tutuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Tunç'un cenazesi İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Patlamada yaralanan işçi, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti (2)
Patlamada yaralanan işçi, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti (2)
Patlamada yaralanan işçi, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti (2)
Patlamada yaralanan işçi, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti (2)
Patlamada yaralanan işçi, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti (2)
Patlamada yaralanan işçi, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti (2)
Patlamada yaralanan işçi, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI

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