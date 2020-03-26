Patenli gençler, seyir halindeki araca tutunarak yolcuya adres sordu
Diyarbakır'da patenli bir genç trafiği tehlikeye atarak seyir halindeki araca tutunup adres sordu. O anlar araçtaki yolcu tarafından kaydedildi.
26.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:23
Diyarbakır'da gençlerin kendilerini ve trafiği tehlikeye atarak yaptıkları kameraya yansıdı.
GİDEN ARACA TUTUNUP ADRES SORDU
Diyarbakır'da paten kayan bir genç, tarihi On Güzle Köprü yolunda, seyir halindeki bir araca tutunarak adres sordu. Trafiği tehlikeye atan genç, adres sormasının ardından yokuş aşağı hızla kaymaya devam etti. Bu anlar, araçta bulunan yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İHA