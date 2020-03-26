Patenli gençler, seyir halindeki araca tutunarak yolcuya adres sordu Diyarbakır'da patenli bir genç trafiği tehlikeye atarak seyir halindeki araca tutunup adres sordu. O anlar araçtaki yolcu tarafından kaydedildi.

Diyarbakır'da gençlerin kendilerini ve trafiği tehlikeye atarak yaptıkları kameraya yansıdı. GİDEN ARACA TUTUNUP ADRES SORDU Diyarbakır'da paten kayan bir genç, tarihi On Güzle Köprü yolunda, seyir halindeki bir araca tutunarak adres sordu. Trafiği tehlikeye atan genç, adres sormasının ardından yokuş aşağı hızla kaymaya devam etti. Bu anlar, araçta bulunan yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaynak: İHA