Pastanede cinayet anı kamerada! Defalarca tetiğe bastı
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Pastanede cinayet anı kamerada! Defalarca tetiğe bastı

Adana'da pastanede arkadaşlarıyla oturan bir kişinin silahlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybettiği anlar saniye saniye görüntülendi.

16.01.2020 09:03 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:42
Pastanede cinayet anı kamerada! Defalarca tetiğe bastı

ilçesi 'nde 13 Ocak günü meydana gelen olayda, Bedirhan Bayraktar (36) arkadaşlarıyla buluştuğu pastanede otururken, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

HER YERDE ARANIYOR

Bu sırada yanında bulunan bir kadın ise mermilerden son anda kurtuldu. Zanlı ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis olayla ilgili 4 zanlıyı gözaltına alırken tabancayı ateşleyen zanlı aranıyor.


Haber Videosu

: Pastanede cinayet anı kamerada! Defalarca tetiğe bastı
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