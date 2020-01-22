: Pasaport polisleri yeni kıyafetlerini giydi! 'Turkey' yazısı 'Türkiye' olarak değiştirildi

22.01.2020 09:26 | Son Güncelleme: 22.01.2020 09:39

İstanbul Havalimanı'nda görev yapan pasaport polisleri, yeni kıyafetleri ile çalışmaya başladı. Pasaport polislerinin turkuaz renkli yeni kıyafetlerinin üzerinde "Türkiye" yazısı dikkat çekti.

'TURKEY' DEĞİŞTİRİLDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine geçen ay Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, pasaport polislerinin kıyafetlerinde değişikliğe gitmişti. İlk tanıtımda Türkiye'nin 'Turkey' olarak yazılması tepki çekmişti. Bunun üzerine değiştirilen yazı 'Turkey' oldu. Havalimanındaki yaklaşık 600 pasaport polisi, 278 gidiş-geliş bankosunda, üzerinde "Türkiye" yazılı kıyafetleri ile yolculara hizmet veriyor.

Geçen ay değişen ve Ankara Esenboğa Havalimanı'nda kullanılmaya başlanan turkuaz renkli kıyafetlerinin ön kısmında "Turkey" yazısı yer alıyordu. Kıyafetlerde bulunan "Turkey" yazısı eleştirilere neden olunca değişikliğe gidilerek "Turkey" yerine "Türkiye" yazısı kullanılmaya başlandı.

Kaynak: İHA

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