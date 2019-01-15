Arkadaşları ile Partiye Gitmek İsteyen Anne, Bebeğine Votka İçirdi
Rusya'da bir anne, arkadaşları ile partiye gitmek istediği sırada bir türlü uyumayan 8 aylık bebeğine votka içirdi. Fenalaşan bebek, kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.
Rusya'nın Belgorod Oblast bölgesinde Nadezhda Yarych isimli anne, arkadaşları ile partiye gitmek istedi. Bir türlü uyumayan 8 aylık oğlu Zakhar'a uyuması için votka içirdi. 8 aylık bebek, kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.
DOKTORLARIN UYARILARINA KULAK ASMADI
İddiaya göre anne, hastalanan oğlunu bir hafta içinde dört kez hastaneye götürdü. Doktorlar çocuğun virüs enfeksiyonu kaptığını ve her seferinde ısrarla bir gece hastanede tedavi altında tutulması gerektiğini söylemesine rağmen anne, arkadaşları ile hafta sonu katılacağı eğlenceyi kaçırmamak için doktorlara çocuğu eve götürüp kendisinin çocukla ilgileneceğini söyledi.
BEBEĞİNİ SUSTURMAK İÇİN VOTKA İÇİRDİ
Anne, partiye katılmadan önce rahatsızlığından dolayı sürekli ağlayan çocuğa sürekli votka vermeye başladı. Kendisine verilen aşırı derecede votka sonrası fenalaşan çocuk hastanede hayatını kaybetti. Doktorların yaptığı muayene sonra çocuğun yaşadı enfeksiyon hastalığının yanı sıra kendisine aşır derecede verilen votkadan zehirlenip hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Annenin yanı sıra üvey babası da çocuğa zarar vermeye çalışan anneye engel olmadığı gerekçesi ile tutuklandı.
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Tüh yazıklar olsun ya siz anneyseniz biz neyiz ozaman 2 tane evladım var onlar doğdu doğalı kendi hayatım diye bişey yok bırak eylenceyi çoğu zaman saçımı tarayamiyorum ne denirki sana rezilCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Ulan evrende pislik bir tane değil ki temizliyesin böylesi pislikleri vicdansızlari akıl yoksunlarını temizlemeğe ne dünya'nın süpürgesi nede küreği yeter lann yapacak birşey yok kendi başlarını yesinlerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Banadaikram edin içirinCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Yazik yazik böyle insalar annelige yakismiyorCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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şeytan ınsan kılıgına bürünmüştür ayet var heygidi yalan dünya heyCevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır