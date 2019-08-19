Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir kişinin parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

19.08.2019 12:56
Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir kişinin parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

İlçede yaşamını sürdüren Mehmet Sezer, parmağının şişmesi nedeniyle elindeki yüzüğü çıkaramayınca Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi.
İtfaiye ekipleri, Sezer'in parmağındaki yüzüğü hassas bir cihazla keserek çıkardı.
Sezer, kendisine yardımcı olan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et