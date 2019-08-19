Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

19.08.2019 12:56

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir kişinin parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

İlçede yaşamını sürdüren Mehmet Sezer, parmağının şişmesi nedeniyle elindeki yüzüğü çıkaramayınca Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri, Sezer'in parmağındaki yüzüğü hassas bir cihazla keserek çıkardı.

Sezer, kendisine yardımcı olan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA