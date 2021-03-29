Park halindeki römorka çarpan otomobil takla attı
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Park halindeki römorka çarpan otomobil takla attı

İhlas Haber Ajansı / BİLAL ARICI - Haberler | 3. Sayfa

Park halindeki römorka çarpan otomobil takla attı Çorum'un İskilip ilçesinde park halindeki römorka çarpan otomobil takla atarken, yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Otomobilin altında kalan 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Otomobilin altında kalan 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Park halindeki römorka çarpan otomobil takla attı

ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde park halindeki römorka çarpan otomobil takla atarken, yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Kaza, Akçay caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Ş., yönetimindeki 19 FE 419 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak yol ortasına devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalenin ardından talihsiz sürücü ambulansla İskilip Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Park halindeki römorka çarpan otomobil takla attı
Park halindeki römorka çarpan otomobil takla attı
Park halindeki römorka çarpan otomobil takla attı
Park halindeki römorka çarpan otomobil takla attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL ARICI

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