Paris'te öğretmen cinayeti - Mısır'da Sünni İslamın baş otoritesi Şeyh El Tayyib: Bu terörist gerçek İslam'ı temsil etmiyor

Mısır'da Sünni İslamın başlıca referans merkezi olarak görülen El Ezher Üniversitesi'nin rektörü İmam Ahmed El Tayyib, Fransa'da bir öğretmenin, Muhammed Peygamber karikatürlerini öğrencilerine göstermesinin ardından başı kesilerek öldürülmesini "korkunç bir cinayet", cinayeti işleyen kişiyi...

Mısır'da Sünni İslamın başlıca referans merkezi olarak görülen El Ezher Üniversitesi'nin rektörü İmam Ahmed El Tayyib, Fransa'da bir öğretmenin, Muhammed Peygamber karikatürlerini öğrencilerine göstermesinin ardından başı kesilerek öldürülmesini "korkunç bir cinayet", cinayeti işleyen kişiyi de "terörist" diye tanımlayarak eleştirdi.

İtalya'nın başkenti Roma'da, birçok dinden temsilcinin katılımıyla Covid-19 salgını ve savaşlarda ölenler için düzenlenen "barış duasında" El Ezher Rektörü Şeyh El Tayyib'in yolladığı bir mesaj da okundu.

Roma'daki etkinliğe "salgınla alakalı nedenlerden ötürü" şahsen katılamadığı açıklanan El Tayyib, okunmak üzere yolladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Paris'te işlenen cinayetle ilgili şunları söylememe izin verin: Bir Müslüman olarak, El Ezher İmamı olarak Allah'ın önünde kendimi, İslam dininin ilkelerini ve rahmet peygamberi Peygamber Muhammed'in öğretilerini, bu aşağılık suç eyleminden ve böylesine sapkın ve yanlış bir düşünceyi benimseyen herkesten ayrı tutuyorum."

El Ezher İmamı, "Bu terörist ve onun gibiler, Muhammed Peygamber'in gerçek dinini temsil etmiyor. Aynı şekilde camide namaz kılan Müslümanları öldüren Yeni Zelandalı terörist de İsa'nın dinini temsil etmiyor" dedi.

'İfade özgürlüğü sloganı altında hakareti' de eleştirdi

Öte yandan El Tayyib, "ifade özgürlüğü sloganı altında dinlere hakaret edilmesini ve dini sembollerin suistimal edilmesini" de eleştirdi.

Katolik cemaati Sant'Egidio tarafından düzenlenen "barış duası" buluşmasında, Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos, Fransa Hahambaşı Haim Korsia'nın da aralarında yer aldığı dini temsilciler de birer konuşma yaptı.

Papa Francesco konuşmasında, "kimi zaman din adına yapılan çatışmalar, terör eylemleri ve radikalleşmeye" karşın dinler arasında diyalog kurulmasıyla "eşi görülmemiş buluşmaların, barış eylemleri ve kardeşlik düşüncelerinin olgunlaştığını" söyledi.

Papa, "Dinler barış ve kardeşliğin hizmetindedir. Bu nedenle bu buluşma, dini liderleri ve tüm inananları ısrarla barış için dua etmeye, savaşa asla razı olmamaya çağırıyor" diye konuştu.

'Hiç kimse tek başına kurtulamayacak'

"Bugün savaşın yol açtığı acılar, koronavirüs salgını nedeniyle, birçok ülkede gerekli tedaviye ulaşım imkanı olmaması nedeniyle daha da ağırlaştı" diyen Papa, "hiç kimsenin tek başına kurtulamayacağını" söyledi ve halklar arasında uzlaşma ve kardeşlik çağrısı yaptı.

"Barış ve kardeşlik" temalı etkinlikte dini lider ve temsilciler hem Covid-19 salgınında hem de savaş ve çatışmalarda hayatlarını kaybedenler için dua etti. Afganistan, Yemen, Irak, Suriye, Libya, Kafkasya, Ukrayna ve Venezuela'nın da aralarında yer aldığı birçok bölge için barış çağrısı yapıldı.

Tören, salgın, savaşlar, terör eylemleri ve çatışmalarda ölenler için saygı duruşu, "Roma 2020 Barış Çağrısı"nın okunması ve "barış şamdanının" yakılmasıyla sona erdi.