Paris'te Kadınların İmam Olacağı Cami Açılacak

Fransa'da mevcut dini atmosferden hoşnut olmadığını söyleyen 2 Müslüman entelektüelin öncülüğünde hayata geçirilecek 'liberal cami' projesi için Paris'te uygun cami arayışları başladı.

BİR İLKE İMZA ATILACAK

Fransa'da bir ilke imza atacak olan proje, kadınlar ve erkeklerin aynı camide namaz kılma, vaaz etme ve imam olma imkanını sağlayacak bir cami anlayışı yaratmak amacıyla başlatıldı.

Projenin öncülerinden Kahina Bahloul, müslümanlar için kutsal ibadet mekanları olan camilerde dini ritüellerden kadınların dışlanıyor olduğunu öne sürdü. Fransız Le Monde gazetesine konuşan Bahloul, dışlanan kadınlardan birinin de kendisi olduğunu belirterek çok sayıda kadının camideki ruhsal deneyimi yaşamaktan alıkonulduğunu ifade etti.