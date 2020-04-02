Parasını almak isteyen vatandaşlar sosyal mesafeye uyunca 2 kilometre uzunluğunda kuyruk oluştu
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Şanlıurfa, PTT, 3. Sayfa

Parasını almak isteyen vatandaşlar sosyal mesafeye uyunca 2 kilometre uzunluğunda kuyruk oluştu

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'da korona virüsü nedeniyle devlet tarafından verilen bin liralık yardımı almak isteyen vatandaşlar PTT şubesi önünde kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu.

02.04.2020 18:10 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:18
Parasını almak isteyen vatandaşlar sosyal mesafeye uyunca 2 kilometre uzunluğunda kuyruk oluştu

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'da korona virüsü nedeniyle devlet tarafından verilen bin liralık yardımı almak isteyen vatandaşlar PTT şubesi önünde kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu.

Şanlıurfa'da verilen bin liralık sosyal yardım parasını almak isteyen yüzlerce vatandaş, PTT şubesi önünde saatlerce bekleyerek parasını alabildi. Kuyrukta bekleyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak aralarında yaklaşık 2 metre mesafe bıraktı. Polis ve zabıta ekipleri de anonslar yaparak vatandaşların birbirlerine çok fazla yaklaşmamaları uyarısında bulunurken, çocuklar da sırada bekleyenlerin ellerine kolonya döktü. Paralarını alan vatandaşlar evlerine döndü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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