Pappardelle nasıl yapılır? 24 Kasım Masterchef yemekleri! Porçini pappardelle tarifi, malzemeleri, püf noktaları

Masterchef'te bu akşam dokunulmazlık heyecanı yaşanıyor. Mönüde yer alan Pappardelle nasıl yapılır? Porcini pappardelle tarifi, malzemeleri, püf noktaları nelerdir? MasterChef Türkiye makarna mönüsünde neler var? İşte, porcini mantarlı pappardele makarnası yapılışı ve malzemeleri...