Pappardelle nasıl yapılır? 24 Kasım Masterchef yemekleri! Porçini pappardelle tarifi, malzemeleri, püf noktaları
Masterchef'te bu akşam dokunulmazlık heyecanı yaşanıyor. Mönüde yer alan Pappardelle nasıl yapılır? Porcini pappardelle tarifi, malzemeleri, püf noktaları nelerdir? MasterChef Türkiye makarna mönüsünde neler var? İşte, porcini mantarlı pappardele makarnası yapılışı ve malzemeleri...
Pappardelle, Toskana bölgesinden gelen, geniş fettuccine benzer, büyük, çok geniş, düz makarnadır. Taze türler iki ila üç santimetre genişliğindedir ve yivli kenarlara sahipken, kurutulmuş yumurta pappardelle düz kenarlara sahiptir. Porcini mantarlı sos ilave edilerek yapıldığında ise lezzetine doyum olmaz. İşte, porcini mantarlı pappardele makarnası tarifi ve malzemeleri...
PORÇİNİ PAPPARDELLE MALZEMELERİ NELERDİRR?
300 gr. pappardelle makarnası
50 gr. kuru porcini mantar
4-5 yk. rendelenmiş parmesan peyniri
1 yk. kıyılmış taze biberiye
2 yk. kıyılmış taze kekik
5 diş ince kıyılmış sarmısak
3-4 yk. ince kıyılmış kuru soğan
1/2 bardak zeytinyağı
1 adet domates
1/2 ya da 1 bardak krema
Tuz, karabiber
PORÇİNİ PAPPARDELLE NASIL YAPILIR?
2 saat önceden kuru mantarları ılık suya koyun.
Mantarlar yumuşayınca sudan çıkartıp hafif elinizle sıkın ve bıçakla kıyın.
Mantarı ıslattığınız suyu makarnayı kaynatmak için bir kenara ayırın.
Zeytinyağını tavaya koyup kızdırın ve sarımsakla soğanı ekleyin 1 dk. sote edin.
Kıyılmış mantarları ekleyip 1 dakika dahasote edin.
Kıyılmış biberiye ve kekik ekleyip 1 dk. daha sote edin.
Domatesleri ekleyin 10 dk. pişirin.
Kremayı da ekleyip ocağın altını kapatın.
Makarnaları tuz, mantarın suyu ve bolca normal su ekleyerek kaynatın ve süzün.
Makarnayı domates sosunuzla karıştırıp üstüne parmesan peyniri dökün.
PORÇİNİ PAPPARDELLE PÜF NOKTASI
Krema eklemeden misafir gelene kadar sosu buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Son dakika ocakta ısıtıp kremasını koyabilirsiniz.