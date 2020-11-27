Papazı olmayan kilisenin 40 yıldır bakımını yapıp, ziyaretçileri karşılıyor
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Papazı olmayan kilisenin 40 yıldır bakımını yapıp, ziyaretçileri karşılıyor

27.11.2020 08:19 | Son Güncelleme: 27.11.2020 08:24
Papazı olmayan kilisenin 40 yıldır bakımını yapıp, ziyaretçileri karşılıyor

MARDİN'in Midyat ilçesine bağlı Gülgöze köyünde yaşayan Gülten Akbulut (72), papazı olmayan 1700 yıllık Mor Hadbşabo Kilisesi'nin 40 yıldır bakımını yapıp, ziyaretçileri karşılayarak, tarihi hakkında da bilgi veriyor.

MARDİN'in Midyat ilçesine bağlı Gülgöze köyünde yaşayan Gülten Akbulut (72), papazı olmayan 1700 yıllık Mor Hadbşabo Kilisesi'nin 40 yıldır bakımını yapıp, ziyaretçileri karşılayarak, tarihi hakkında da bilgi veriyor.

Midyat'ta, Süryaniler için ikinci Kudüs sayılan ve 'rahiplerin meskeni' anlamına gelen 'Deyrulumur' olarak da bilinen Mor Gabriel Manastarı'ndan sonra en çok ziyaret edilen Gülgöze köyündeki 1700 yıllık Mor Hadbşabo Kilisesi'nin tarihi kapısının anahtarı 40 yıldır Gülten Akbulut'ta kalıyor. 1980 ve 1990'lı yıllardan sonra çoğunluğu Avrupa'ya göç eden köydeki Süryani aileler, yaz aylarında tatillerini geçirmek üzere memleketlerine dönse de köyü terk etmeyen Akbulut ailesi, kiliselerinin bakımını yapıp, gelen misafirleri ağırlıyor. Akbulut ailesine, köyde kalan diğer 4 aile de kültürlerini yaşatmak için yardım ederek, imece usulüyle kilise ile ilgileniyor. 

'300 AİLE VARDI, HEPSİ GİTTİ'Her ayinde ve ziyaretçi gelişinde kapıyı kendisinin açtığını ve ziyaretçilere kilisenin tarihi hakkında bilgi de verdiğini ifade eden Gülten Akbulut, "Köyümüzde 3 kilise var. Daha önce burada 300 aile vardı. Hepsi gittiler. Sadece 5 aile kalmışız. Hepsi Avrupa'ya göç ettiler. Biz de kilisemize sahip çıkıyoruz. Anahtar 40 yıldır bende kalıyor. Buraya gelenlere kiliseyi ben gezdiriyorum, onlara çay ikram ediyorum" dedi.

Köyde bu kilisenin dışında Meryem Ana ve Mor İşmuni kiliseleri de bulunuyor. Üç tepe üzerinde, stratejik bir alanda kurulu olan köy, aynı zamanda Süryanilerin en eski yerleşim merkezlerinden biri olarak biliniyor. 

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Papazı olmayan kilisenin 40 yıldır bakımını yapıp, ziyaretçileri karşılıyor
Papazı olmayan kilisenin 40 yıldır bakımını yapıp, ziyaretçileri karşılıyor
Papazı olmayan kilisenin 40 yıldır bakımını yapıp, ziyaretçileri karşılıyor
Papazı olmayan kilisenin 40 yıldır bakımını yapıp, ziyaretçileri karşılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Halis İŞ

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