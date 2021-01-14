Papa Francis ve Papa 16. Benedict Kovid-19 aşısı oldu
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Papa Francis ve Papa 16. Benedict Kovid-19 aşısı oldu

14.01.2021 14:48 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:52
Papa Francis ve Papa 16. Benedict Kovid-19 aşısı oldu

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile Şubat 2013'te istifa eden eski Papa 16. Benedict'in koronavirüs aşısı oldu.

-Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile Şubat 2013'te istifa eden eski Papa 16. Benedict'in koronavirüs aşısı oldu.

-Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ve Papa 16. Benedict,  Pfizer-Biontech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ilk dozunu oldu. İki din adam  yaşları dolayısıyla riski grupta yer alırken, 84 yaşındaki Papa Francis'in gençken memleketi Arjantin'de yakalandığı bir hastalık nedeniyle akciğerlerinden birinin alındığı ve bu yüzden daha fazla risk altında olabileceği belirtildi. 93 yaşındaki Papa 16. Benedict'in ise yaşlılıkla beraber gelen artrit hastalığına yakalanmıştı. Vatikan'da koronavirüse karşı aşılama dün başlamıştı. Papa Francis, koronavirüs aşısıyla ilgili önceki cumartesi, 'Aşıyı reddetmek intihar gibi, ben de aşı olacağım' açıklamasını yapmıştı.


- İtalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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