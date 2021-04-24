Pandemiyi fırsata çevirdi, kendi işini kurdu
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Pandemiyi fırsata çevirdi, kendi işini kurdu

İhlas Haber Ajansı / HAMZA ALP - Haberler | Yerel

Pandemiyi fırsata çevirdi, kendi işini kurdu Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Serpil Küçük, korona virüs başladığı günden itibaren evinin bir köşesinde başladığı el işlemeleri sayesinde kendi işini kurdu.

Pandemiyi fırsata çevirdi, kendi işini kurdu

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Serpil Küçük, korona virüs başladığı günden itibaren evinin bir köşesinde başladığı el işlemeleri sayesinde kendi işini kurdu.

Kaledere Mahallesi'nde yaşayan 50 yaşındaki ev hanımı Serpil Küçük, salgın sonrası evinde başladığı el işi işlemeleri geliştirerek penye ipinden sepet yapmaya başladı. Çocuklarının ve eşinin de desteğini alan 2 çocuk annesi Serpil Küçük, şimdilerde ise el sanatını öğrenerek; komşularına, akrabalarına ve şehir dışından gelen siparişlerini yetiştiremiyor.

"Hobi olarak başladım, şimdi sipariş alıyorum"

Hobi olarak başladığı el sanatını sonrası çevresinden çeşitli siparişler aldığını ifade eden Serpil Küçük, "Bu işe başlama amacım boş vakitlerimi değerlendirmek, evime küçük de olsa maddi olarak katkıda bulunmaktı. Küçüklüğümden beri el işlerine yatkınlığım vardı ve ilk başta hobi olarak yapıyordum. İlgilenmeyi çok sevdiğim için internette gördüğümde dikkatimi çekti ve yeni bir şeyleri denemeye başladım. Sosyal medyadan bu sepetlerin yapılış videolarını izleyerek kendimi geliştirdim. Ördüğüm sitiller ile daha farklı şeyler de yapmaya başladım. Çanta, bardak altlığı, terlik, paspas, nihale, sepet, supla gibi değişik örgüler yapıyorum. Gelin ve damat sepetim en çok satılan ürünlerim arasında yer aldı. İlk başlarda yaptıklarımı yakınlarıma hediye ediyordum. Zamanla herkes yaptıklarımı çok beğendi ve etrafımdan siparişler almaya başladım. Siparişlerim kişilere ulaştıkça çok güzel geri dönüşler aldım. Pandemi döneminde sürekli evde kaldığımız için siparişlerim arttı ve çok fazla yapıp satmaya başladım. Özellikle Samsun, İstanbul ve Ordu'ya siparişler gönderdim. Arkadaşlarımın isteklerine göre ürünlerin rengi, boyutu, şekli değişebiliyor. Her istenilen modelleri artık yapabiliyorum" dedi.

Pandemiyi fırsata çevirdi, kendi işini kurdu
Pandemiyi fırsata çevirdi, kendi işini kurdu
Pandemiyi fırsata çevirdi, kendi işini kurdu
Pandemiyi fırsata çevirdi, kendi işini kurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMZA ALP

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