Pandemiden dolayı apartlar yarı yarıya boş kaldı
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Pandemiden dolayı apartlar yarı yarıya boş kaldı

İhlas Haber Ajansı / KAZIM ULUSOY - Haberler | Güncel

Pandemiden dolayı apartlar yarı yarıya boş kaldı Öğrenciler memleketlerinde günlük apart işletmecileri dertte Üniversitelerin uzaktan eğitime devam etmesi sonucu öğrencilerinin olmaması ve ailelerinin de gelmemesi sebebiyle birçok kentteki apartlar olumsuz yönde etkilendi.

Pandemiden dolayı apartlar yarı yarıya boş kaldı

Öğrenciler memleketlerinde günlük apart işletmecileri dertte

ESKİŞEHİR - Üniversitelerin uzaktan eğitime devam etmesi sonucu öğrencilerinin olmaması ve ailelerinin de gelmemesi sebebiyle birçok kentteki apartlar olumsuz yönde etkilendi.

Eskişehir'in öğrenci şehri olması ve üniversitelerin eğitime uzaktan devam etmesi sonucu kentteki birçok işletmeyi olumsuz yönde etkiledi. Bu işletmeler arasında günlük kiralık apartlar da bulunuyor. Genelde öğrenci ailelerinin kaldığı günlük kiralık apartlar da üniversitelilerin memleketlerinde olması sebebiyle bir çok apart işletmecilerin daireleri boş kaldı.

Eskişehir'de günlük kiralık apart işletmecisi olan Bayram Gök, apartların güvenliğini ve hijyen kurallarını uyduklarını dile getirdi. Otellere nazaran fiyatlarının uygunluğundan bahseden Bayram Gök, pandeminin işlerini ne yönde etkilediğinden şu şekilde bahsetti:

"Yaklaşık 10 yıldır bu sektörün içindeyim, günlük konaklama hizmeti sunuyoruz. Pandemi döneminde bütün esnafın olduğu gibi bizim işlerimiz de durgun. Öğrenci olmadığı için hiç aile gelmiyor. Virüs öncesi devamlı öğrencilerin aileleri ve arkadaşları ziyarete gelir, bizde kalırlardı. Ama şuan da işlerimiz yüzde 50'nin altına düşmüş durumda."

"Hijyene çok önem veriyoruz"

Hijyen konusunu önem verdiklerini ve güvenlik açısından alınan önlemleri, aktaran işletmeci Ramazan Gök, "Şehrimiz turizme açık bir şehir, bu nedenle bütçesi kısıtlı olan aileler bizi tercih etmekte. En başta hijyen. Hijyene çok önem veriyoruz. Profesyonel bir biçimde dezenfekte ediliyor dairelerimiz. Çalışan elemanlarımız var, onların sayesinde bu işi hakkıyla yapıyoruz. Yani temizlik konusunda otel neyse bizde aynı hizmeti veriyoruz. 24 saat kamera kaydı mevcut ve her hangi bir ihtiyaç durumunda yardımcı olabilmek için sürekli aşağıda bir arkadaşımız beklemekte. Kimlik bildirim sitemi kullanıyoruz, otellerin kullandığı gibi. Haliyle bizde de her işletme gibi belirli periyotlarda denetlemeler gerçekleşiyor" diye konuştu.

Günlük kiralık apartlar Eskişehir'de 300 kişiye yakın istihdam sağlıyor

Eskişehir'de ki günlük kiralık apart sayılarından bahseden Ramazan Gök, bu işin kente 300 kişi kadar istihdam sağladığını belirtti. Diğer günlük apart işletmelerine de uyarılarda bulunan Gök;

"Şuan Eskişehir'de 100'e yakın günlük konaklama hizmeti sunan işletme bulunmakta. Onlardan naçizane ricam aileler için güven ortamı sağlamaları. Bazı gelen müşterilerimiz önceki kaldığı apart için temiz olmadığını belirtiyor. Temizliğe dikkat edilmeli. Eskişehir'de yaklaşık 100 apart bulunmakta ve her işletmede 2,3 kişi çalışmakta. Bu da en az 300 çalışan, 300 aile demek. Apartçılara yanlış gözle bakmayalım. Her esnaf gibi biz de ekmeğimizin peşindeyiz" şeklinde konuştu.

Pandemiden dolayı apartlar yarı yarıya boş kaldı
Pandemiden dolayı apartlar yarı yarıya boş kaldı
Pandemiden dolayı apartlar yarı yarıya boş kaldı
Pandemiden dolayı apartlar yarı yarıya boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAZIM ULUSOY

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