Pandemide zor durumda olan yabancı yetimlerin yardıma Göç İdaresi koştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pandemide zor durumda olan yabancı yetimlerin yardıma Göç İdaresi koştu

Pandemide zor durumda olan yabancı yetimlerin yardıma Göç İdaresi koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü, dünyayı etkileyen korona virüs salgını sürecinde zor durumda olan yabancı yetim ve öksüzleri unutmadı.

Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü, dünyayı etkileyen korona virüs salgını sürecinde zor durumda olan yabancı yetim ve öksüzleri unutmadı.

Eskişehir Valiliği Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız ve beraberinde heyet, ülkelerinden göç ederek Eskişehir'de ikamet eden yetim çocuklara, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü MUYU Eğitim setleri dağıttı. Eskişehirli hayırseverlerin hazırladığı Ramazan kolileri de kendilerine ileten ekip, yetimlerin yüzünü güldürdü.

Eskişehir'de uluslararası öğrenci olan Yemenli bir öğrenci ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde staj yapan üniversite öğrencilerin de aralarında bulunduğu ziyaret sonucunda yetim çocuklar da mutlu oldular. - ESKİŞEHİR

Pandemide zor durumda olan yabancı yetimlerin yardıma Göç İdaresi koştu
Pandemide zor durumda olan yabancı yetimlerin yardıma Göç İdaresi koştu
Pandemide zor durumda olan yabancı yetimlerin yardıma Göç İdaresi koştu
Pandemide zor durumda olan yabancı yetimlerin yardıma Göç İdaresi koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Antonio Guterres Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Cem Yılmaz Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pandemide zor durumda olan yabancı yetimlerin yardıma Göç İdaresi koştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 13:32:57. #1.16#

title