Pandemi nedeniyle ayrı kaldıkları okullarına fidan diktiler

MARDİN'in Midyat ilçesi Sivrice köyünde koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarına gidemeyen öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklarla aldıkları fidanları, okullarının bahçesine dikti. Öğrencilerden Ceren Acar, pandemi nedeniyle okullarından uzak kaldıklarını belirterek, "Okulumuzu güzelleştirmek istedik. Harçlıklarımızla satın aldığımız gül fidanlarını okulumuzun bahçesine diktik" dedi.

Midyat ilçesine Bağlı Sivrice Köyü İlk ve Ortaokulu öğrencileri, 'Bir Fidanın Olsun' projesi kapsamında biriktirdikleri harçlıklarıyla fidan aldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında okula gidemeyen öğrenciler, düzenlenen etkinlikle, aldıkları fidanları okullarının bahçesinde toprakla buluşturdu. Okul Müdürü Mikail Ayaz'ın da eşlik ettiği fidan dikim etkinliğinde öğrenciler, okulun bahçesindeki yaşam alanı içerisinde kazma küreklerle açtıkları çukurlara gül, zeytin ve çamdan oluşan 100 fidanı toprakla buluşturarak, can suyunu verdi. Okul Müdürü Ayaz, sosyal sorumluluk projesi kapsamında böyle bir etkinlik yaptıklarını dile getirerek, "Öğrencilerimizin kendi aralarında fikir olarak ortaya çıkardığı bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bize böyle bir projeleri olduğunu söylediler. Bu salgın döneminde okuldan uzak kalmanın ve dışarıya da çıkamamanın, bir iş yapamamanın oluşturduğu boşlukla okullarını gül bahçesine çevirmek istediler. Biz de bunu memnuniyetle karşıladık, çok mutlu olduk" diye konuştu.

'OKULUMUZU GÜZELLEŞTİRMEK İSTEDİK'

Okulun öğrencisi Ceren Acar, pandemi nedeniyle uzun bir süredir okullarından ayrı kaldıklarını belirterek, "Okulumuzu güzelleştirmek istedik. Harçlıklarımızla satın aldığımız gül fidanlarını okulumuzun bahçesine diktik. Arkadaşlarımızdan burs alanlar ya da babasından harçlık alanlarla birlikte paralarımızı topladık. Sonra gül satın aldık ve okulumuza dikmeye karar verdik" ifadelerini kullandı.

Rojda Acar da, okulunu çok özlediğini anlatarak, şunları söyledi:

"Güzel bir anımız olsun diye okulun her yerine gül dikmeye karar verdik. Gelecek için iyi bir şey. Eğer ağaçlar olmasaydı oksijen olmazdı. Yani güzel bir şey olsun, okulumuz güzel olsun diye arkadaşlarımızla hep beraber yaptık bu etkinliği."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı